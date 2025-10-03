Emil Audero Absen, Maarten Paes Penjaga Harapan Timnas Indonesia?

jpnn.com - Emil Audero dipastikan tidak bisa membela Timnas Indonesia pada babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026. Maarten Pas jadi penjaga harapan Garuda di bawah mistar?

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tidak menutupi bahwa absennya Emil adalah kehilangan besar.

"Bagi saya, Emil punya kualitas luar biasa. Penampilannya bersama Cremonese dan timnas sudah membuktikan itu. Tentu ini pukulan telak," ucap Kluivert di YouTube resmi Timnas Indonesia.

Kembalinya Maarten Paes

Meski begitu, Kluivert bisa sedikit lega karena Maarten Paes sudah kembali bugar.

Penjaga gawang berusia 26 tahun itu bahkan diprediksi akan turun saat FC Dallas menghadapi Los Angeles Galaxy pada Minggu (5/10) dini hari WIB.

Itu menjadi sinyal positif setelah Paes harus menepi cukup lama sejak Juli akibat cedera.

"Untungnya, Maarten dalam kondisi baik. Dia sudah kembali bermain untuk klubnya, dan itu kabar yang sangat penting bagi kami," jelas Kluivert.

Persaingan Positif di Posisi Kiper

Untuk menambah kedalaman skuad, Kluivert juga menambah dua penjaga gawang, yakni Nadeo Argawinata dari Borneo FC dan Reza Arya Pratama dari PSM Makassar, untuk melengkapi pos di bawah mistar, yang juga dihuni oleh Ernando Ari.