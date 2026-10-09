Emil Audero Antar Timnas Indonesia Juara, Pelatih Rayo Vallecano Sampai Bereaksi

jpnn.com - Pelatih Rayo Vallecano Inigo Benat San Jose menyampaikan ucapan selamat kepada Emil Audero setelah kiper Timnas Indonesia itu membantu skuad Garuda menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026.

San Jose mengaku senang dengan pencapaian Audero, yang turut berperan dalam keberhasilan Indonesia mengalahkan Tailan pada partai final.

"Selamat kepada Emil atas prestasinya. Saya sangat senang untuknya," tutur San Jose, dikutip dari Union Rayo.

Timnas Indonesia memastikan gelar juara setelah bermain imbang 2-2 melawan Tailan hingga babak tambahan waktu. Dalam pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (5/10/2026), skuad Garuda akhirnya menang 4-2 melalui adu penalti.

Audero menjadi salah satu penentu kemenangan setelah menggagalkan tendangan penalti Nattapong Sayriya.

Usai menyelesaikan tugas bersama tim nasional, Audero kembali ke Spanyol untuk memperkuat Rayo Vallecano.

San Jose menyampaikan apresiasi tersebut dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Athletic Bilbao pada pekan kedelapan LaLiga 2026/2027, Sabtu (10/10/2026) malam WIB.

Selain menyoroti keberhasilan Audero bersama Indonesia, San Jose menilai sang kiper mampu beradaptasi dengan baik sejak bergabung dengan Rayo pada bursa transfer musim panas 2026.