Emil Audero Datang di Tengah Krisis Rayo Vallecano, Ada Apa?

jpnn.com - Kiper Timnas Indonesia Emil Audero resmi memulai petualangan baru di Spanyol setelah bergabung dengan Rayo Vallecano.

Emil didatangkan dari Como 1907 dengan status pinjaman hingga akhir musim 2026/27.

"Emil Audero menjadi pemain baru Rayo Vallecano. Datang dengan status pinjaman dari Como 1907," bunyi pengumuman Rayo Vallecano.

Emil Audero Jadi Solusi di Bawah Mistar

Kedatangan Emil tidak terlepas dari situasi yang tengah dihadapi Rayo Vallecano. Klub asal Madrid itu kehilangan penjaga gawang utama, yakni Augusto Batalla, yang mengalami cedera patah tulang kering.

Namun, Emil tidak otomatis menjadi pilihan utama. Rayo masih memiliki Daniel Cardenas yang selama ini berstatus sebagai kiper kedua.

Cardenas berpotensi menjadi pesaing langsung Emil dalam perebutan posisi di bawah mistar.

Rayo Vallecano Belum Menang

Emil bergabung ketika Rayo juga sedang menghadapi awal musim yang kurang ideal. Dari tiga pertandingan pertama La Liga 2026/27, Rayo belum meraih kemenangan. Mereka hanya mengoleksi satu hasil imbang dan menelan dua kekalahan.

Salah satu kekalahan tersebut terjadi ketika Rayo takluk 2-5 dari Barcelona. Hasil itu membuat Rayo baru mengumpulkan satu poin dan berada di posisi ke-18 klasemen sementara.