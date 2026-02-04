Emil Audero Jadi Korban Pelemparan Flare, Remaja 19 Tahun Ditangkap

menu
Emil Audero terkena lemparan flare. Foto: REUTERS/Matteo Ciambelli.

jpnn.com - Insiden pelemparan petasan yang menimpa kiper Timnas Indonesia Emil Audero dalam laga Serie A antara Cremonese kontra Inter Milan berbuntut panjang.

Aparat keamanan Italia memastikan pelaku sudah berhasil diamankan.

Peristiwa tersebut terjadi saat pertandingan memasuki awal babak kedua, tepatnya menit ke-49, di Stadion Giovanni Zini.

Sebuah petasan mendadak meledak di area kotak penalti, tak jauh dari posisi Emil Audero berdiri menjaga gawang.

Akibat ledakan itu, Emil mengalami cedera di bagian kaki kanan.

Kiper berusia 29 tahun tersebut bahkan sempat merasakan gangguan pendengaran sesaat seusai insiden yang mengejutkan seluruh stadion.

Berdasarkan laporan media Italia, Rai, kepolisian melalui unit khusus Milan DIGOS bergerak cepat melakukan penyelidikan.

Hasilnya, seorang pria berusia 19 tahun ditangkap dan diduga kuat sebagai pelaku pelemparan petasan.

