Emil Audero Jadi Pahlawan Timnas Indonesia, Rayo Vallecano Ikut Bersorak

jpnn.com - Emil Audero menjadi salah satu sosok yang paling mendapat sorotan setelah Timnas Indonesia memastikan gelar FIFA ASEAN Cup 2026.

Kiper berusia 29 tahun itu tampil sebagai starter saat Indonesia menghadapi Tailan dalam final di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (5/10/2026) malam.

Setelah pertandingan berakhir 2-2 hingga extra time, penentuan juara harus dilakukan melalui adu penalti. Indonesia akhirnya menang 4-2.

Emil Audero menjadi penentu kemenangan setelah berhasil membaca arah sepakan Nattapong Satriya, penendang keempat Tailan. Penyelamatan tersebut sekaligus memastikan Indonesia mengunci trofi.

Momen yang Sulit Dilupakan Audero

Emil langsung meluapkan kegembiraan begitu pertandingan berakhir.

Dia berlari menuju sudut lapangan untuk merayakan kemenangan bersama suporter sebelum dihampiri rekan-rekan setimnya.

Ini juga menjadi penampilan kedua Audero sebagai starter bersama Timnas Indonesia setelah sebelumnya dipercaya sejak awal ketika menghadapi Bangladesh.

Rayo Vallecano Ikut Rayakan

Performa Emil Audero turut mendapat perhatian dari klubnya di Spanyol, Rayo Vallecano.