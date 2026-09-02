Emil Audero ke Rayo Vallecano, Siapa Pesaing Terberatnya?

jpnn.com - Rayo Vallecano dikabarkan sudah menyelesaikan kesepakatan untuk meminjam Emil Audero dari Como 1907.

Pergerakan Emil pada bursa transfer kali ini membuka peluang bagi kiper Timnas Indonesia itu untuk mencoba peruntungan di La Liga.

Rayo menjadi kesempatan baru bagi Emil untuk mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten setelah perjalanan yang cukup sulit di Como.

Persaingan Sulit di Como

Masalah utama Emil selama memperkuat Como tidak lepas dari persaingan di bawah mistar. Jean Butez menjadi salah satu pemain yang lebih mendapat kepercayaan dari pelatih Cesc Fabregas.

Situasi tersebut bahkan berujung pada peminjaman Emil ke Cremonese pada musim lalu.

Posisi Emil kian terjepit setelah Como mendatangkan Robert Sanchez dari Chelsea. Kiper asal Spanyol itu memiliki pengalaman bermain di kompetisi level tinggi dan pernah menjadi pilihan utama The Blues.

Dengan begitu, pindah ke Rayo Vallecano membuka kesempatan baru bagi Emil.

Tak Ada Jaminan Pilihan Utama di Rayo Vallecano

Namun, pemain kelahiran Mataram tersebut tetap harus melewati persaingan untuk mendapatkan posisi utama. Rayo sudah memiliki Augusto Batalla dan Daniel Cardenas sebagai opsi di posisi penjaga gawang.