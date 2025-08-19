EMLI Gelar Program Menguntungkan Untuk Konsumen Mobil1 dan Mobil Super AIOP

jpnn.com, JAKARTA - Merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia, PT. ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI) menghadirkan program menguntungkan bagi konsumen Mobil1 dan Mobil Super All-in-One Protection (Mobil Super AIOP).

Market Development General Manager PT. EMLI, Rommy Averdy Saat mengatakan bahwa setiap konsumen yang hendak mengikuti program harus melakukan kegiatan penggantian pelumas di Mobil Car Care atau bengkel rekanan Mobil bertanda khusus.

Program baru itu berlangsung sejak 17 Agustus sampai dengan 30 November 2025 itu

“Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi konsumen, dengan sistem pengundian yang dilakukan setiap bulan, sehingga kesempatan untuk memenangkan hadiah menjadi lebih terbuka,” kata Rommy dalam keterangannya, Selasa (19/8).

Kegiatan tersebut tidak hanya memberikan kesempatan kepada pelanggan setianya, melainkan merupakan bentuk apresiasi kepada mereka yang sudah setia terhadap pelumas dari Mobil.

Pihaknya meyakini bahwa apresiasi terhadap konsumen merupakan kunci dalam membangun hubungan jangka panjang yang kuat.

Melalui program tersebut, pihaknya berharap dapat meningkatkan loyalitas konsumen sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap produk dan layanannya.

“Mobil akan terus berinovasi dan menghadirkan program-program yang relevan dengan kebutuhan serta harapan konsumen di Indonesia," kata Rommy menambahkan.