EMLI Memfasilitasi Kepulangan Para Mekanik Mobil Car Care Rekanan

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang arus mudik Idulfitri, PT. ExxonMobil Lubricants Indonesia (EMLI) kembali menggelar program tahunan yang memfasilitasi kepulangan para mekanik.

Lewat program Mudik Bareng Mobil Lubricants, puluhan mekanik dari jaringan Mobil Car Care di wilayah Jabodetabek diberangkatkan ke kampung halaman bersama keluarga.

Bagi perusahaan, para mekanik bukan sekadar mitra teknis, melainkan garda terdepan yang memastikan kendaraan pelanggan tetap prima, terutama saat perjalanan jauh seperti mudik.

Oleh karena itu, program dirancang sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya mempererat hubungan yang telah terjalin selama ini.

“Program ini merupakan wujud terima kasih kami kepada para mekanik yang menjadi bagian penting dari perjalanan Mobil di Indonesia,” ungkap Market Development General Manager PT. EMLI Rommy Averdy Saat, dalam keterangannya, Rabu (18/3).

Dia menegaskan perusahaan ingin memastikan para mekanik juga bisa menikmati momen pulang kampung dengan nyaman dan berkumpul bersama keluarga.

Tak hanya menyasar mekanik, semangat mudik juga dibawa kepada konsumen.

Melalui jaringan bengkel resmi, Mobil™ menghadirkan program hadiah langsung berupa t-shirt dan topi edisi khusus, untuk setiap pembelian produk Mobil 1 atau Mobil Super All-In-One Protection minimal 4 liter, selama persediaan masih tersedia.