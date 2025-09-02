EMLI Terus Berinovasi Untuk Buktikan Komitmen Mendukung Industri Nasional

jpnn.com, JAKARTA - PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (EMLI), kini menghadirkan rangkaian pelumas sintetis mobil yang dirancang khusus untuk membantu industri meningkatkan uptime, menekan konsumsi energi, dan memperpanjang usia pakai mesin dan peralatan.

“Ini bagian upaya kami terus mendukung pertumbuhan sektor industri di Indonesia dengan menawarkan solusi pelumasan canggih untuk menghadapi tantangan kompetitif global," ujar Presiden Direktur EMLI, Syah Reza dalam siaran persnya, Selasa (2/9).

Melalui inovasi produk dan kemitraan strategis, EMLI memastikan para pelanggan dapat mengandalkan mesin dan peralatan secara maksimal, sekaligus berkontribusi untuk industri yang berkeberlanjutan.

Dia menyebutkan berbagai studi kasus menunjukkan bukti nyata keunggulan pelumas sintetis di lapangan. Salah satunya Mobil SHC™ 600 Series untuk suhu operasi tinggi dan kondisi kerja berat, Mobil Rarus SHC™ 1020 Series yang dirancang khusus untuk kompresor udara dengan beban berat.

Mobil Glygoyle™ Series, dirancang untuk kondisi kerja berat dengan suhu operasi tinggi maupun rendah. Juga Mobilith SHC™ Series yakni gemuk sintetis berperforma tinggi yang membantu memperpanjang umur bearing dengan interval pelumasan ulang lebih lama.

"Selama lebih dari satu abad, kami memimpin teknologi pelumasan global dan dipercaya oleh lebih dari 35 ribu Original Equipment Manufacturer (OEM) di seluruh dunia," ujar Reza.

Oleh karena itu, pihaknya menghadirkan solusi pelumasan modern yang dirancang untuk memberikan efisiensi dan keandalan jangka panjang bagi mesin dan peralatan industri dalam menghadapi beban kerja ekstrem dan suhu tinggi.

Hal itu didapatkan melalui riset dan pengembangan yang berkelanjutan, sehingga bisa menghadirkan pelumas sintetis berperforma tinggi yang dirancang untuk mengoptimalkan kinerja mesin dan peralatan industri, mengurangi biaya pemeliharaan, dan mendukung target keberlanjutan industri.