Emma Raducanu Tampil Menawan di Babak Kedua Wimbledon 2025

jpnn.com - LONDON - Pencinta tenis khususnya dari tanah Inggris Raya pantas bersukacita lantaran gadis terbaik mereka telah memesan tiket babak ketiga atau 32 Besar Wimbledon 2025.

Emma Raducanu, 22 tahun, tunggal putri terbaik British, tampil menawan, mengalahkan juara Wimbledon 2023 Marketa Vondrousova (Ceko) pada laga babak kedua di Centre Court, Kamis (3/7) dini hari WIB.

"Ingatkah Anda dengan perasaan itu, Emma? Oh yes. Sensasi luar biasa dari musim panas 2021, saat Raducanu mencapai putaran keempat di sini pada usia 18 tahun, menjelang kemenangan bersejarahnya di US Open. Awal minggu ini, petenis Inggris itu mengingat kembali perasaan luar biasa saat itu, saat bermain tenis tanpa rasa takut, dengan semua kebebasan yang tak terbebani seperti anak muda," kupasan awak Wimbledon.

Ya, Emma Raducanu, empat tahun lalu, meraih gelar pertamanya di grand slam; US Open 2021.

"Kini di usianya yang menginjak 22 tahun, di putaran kedua di sini, Raducanu kembali ke masa itu untuk mengalahkan juara Wimbledon 2023 Marketa Vondrousova. Semuanya tampak seperti ujian yang berat bagi Raducanu, menghadapi tantangannya sendiri dalam kebugaran dan kehidupan di luar lapangan, bahkan saat ia telah naik peringkat ke 40 teratas," ulasan awak Wimbledon.

Raducanu mengalahkan Vondrousova 6-3, 6-3.