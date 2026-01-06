menu
Emma Waroka Bocorkan Perkembangan Kasus Inara Rusli dan Insanul Fahmi

Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Aktris senior Emma Waroka mengungkap perkembang terbaru kasus yang melibatkan Inara Rusli dan Insanul Fahmi, di Polda Metro Jaya.

Kabar tersebut disampaikan Emma Waroka melalui unggahan di Instagram pribadinya, Senin (5/1/2026).

Emma mengatakan bahwa kasus Inara Rusli akan segera memasuki tahap gelar perkara.

Dia menyebut laporan Wardatina Mawa terhadap Inara Rusli dan Insanul Fahmi sudah siap ditindaklanjuti penyidik.

“Jadi, IR dan IF sudah akan gelar perkara atas laporannya WM,” ucapnya.

Emma juga menyinggung bukti rekaman CCTV yang menjadi dasar laporan tersebut.

Menurutnya, terdapat sejumlah adegan yang akan dibahas secara khusus oleh penyidik.

“Kasus CCTV, tahu kan kasusnya? Di kasus CCTV ini, ada tujuh adegan dan akan dilakukan gelar perkara,” tuturnya.

Kasus Inara Rusli kembali disorot usai Emma Waroka menyebut Polda Metro Jaya siap menggelar perkara.

