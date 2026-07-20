menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Emosi Luis de la Fuente Pecah Seusai Spanyol Juara Dunia: Kami Telah Menangkan Segalanya

Emosi Luis de la Fuente Pecah Seusai Spanyol Juara Dunia: Kami Telah Menangkan Segalanya

Emosi Luis de la Fuente Pecah Seusai Spanyol Juara Dunia: Kami Telah Menangkan Segalanya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente. Foto: X/SeFutbol.

jpnn.com - Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente tak mampu menyembunyikan rasa bangga dan harunya setelah mengantarkan La Furia Roja menjadi juara Piala Dunia 2026.

Kemenangan tipis 1-0 atas Argentina pada final di Stadion New York New Jersey, Senin (20/7/2026) dini hari WIB, menjadi puncak kejayaan Tim Matador.

Bagi De la Fuente, trofi Piala Dunia ini bukan sekadar gelar biasa. 

Baca Juga:

Setelah sukses mempersembahkan Euro 2024, kini pelatih berusia 65 tahun tersebut melengkapi koleksi prestasinya dengan membawa Spanyol meraih mahkota dunia untuk kedua kalinya sepanjang sejarah.

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, De la Fuente memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para pemain yang dinilai  telah membangun era emas sepak bola Spanyol.

"Saya sangat bangga dengan generasi pemain sepak bola ini yang telah tumbuh dengan filosofi ini, tetap setia padanya, membuatnya lebih baik lagi, dan memberikan contoh sebagai sebuah tim dan keluarga," ujar De la Fuente, dikutip dari Reuters.

Baca Juga:

Dia bahkan mengaku emosinya tak terbendung saat menyadari pencapaian luar biasa yang telah diraih bersama skuadnya.

"Saya sangat terharu. Ketika melihat ke belakang, kami telah memenangkan segalanya, benar-benar segalanya, bersama generasi pemain ini. Mereka adalah pesepak bola kelas dunia dengan bakat yang luar biasa," lanjutnya.

Spanyol berhasil menjadi juara Piala Dunia 2026. Pelatih Luis de la Fuente sangat senang dan bangga.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI