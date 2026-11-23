jpnn.com - Faber-Castell Indonesia mengumumkan empat pemenang nasional Creative Family Award (CFA) Art Alive 2025/2026 yang berhak mendapatkan hadiah perjalanan wisata ke Singapura. Keempat anak tersebut berhasil menyisihkan ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia dalam kompetisi kreativitas yang digelar Faber-Castell.

Product Manager Faber-Castell International Indonesia Richard Panelewen mengatakan, kompetisi tersebut berlangsung sejak Agustus 2025 hingga Mei 2026.

Ajang yang memasuki tahun ke-14 penyelenggaraannya itu menjangkau 35 kota di seluruh Indonesia dengan melibatkan 13.926 pasang peserta. Para peserta merupakan siswa sekolah dasar (SD) kelas 1 hingga 4 yang mengikuti perlombaan bersama orang tua masing-masing.

"Perjalanan panjang yang telah ditempuh para peserta dari kota masing-masing hingga ke panggung nasional mencerminkan betapa besar semangat generasi muda Indonesia untuk berkarya," kata Richard, Senin (23/11).

Adapun empat pemenang nasional CFA Art Alive 2025/2026 ialah Nabila Maheswari Putri Rahardjo dari SDI At-Taqwa, Tangerang Selatan; Jasmine Filo Viona dari SDN Sindurejan, Yogyakarta; Kenzo Felovi dari SDN 04 Birugo Bukittinggi, Padang; serta Azhalfa dari SD Tunas Teladan, Palembang.

Keempat pemenang tersebut dijadwalkan bertolak ke Singapura pada 24–27 November 2026 dengan didampingi satu orang tua masing-masing. Seluruh biaya perjalanan, akomodasi, dan transportasi selama berada di Jakarta maupun Singapura ditanggung oleh Faber-Castell.

Sebelum keberangkatan, para pemenang juga dijadwalkan mengikuti acara pelepasan simbolis oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta pada 23 November 2026.

Richard menjelaskan,CFA Art Alive bukan sekadar perlombaan mewarnai, melainkan juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara anak dan orang tua melalui kegiatan kreatif.