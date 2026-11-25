jpnn.com, KARAWANG - Rangkaian Program Peruri ASRI 2026 (Aksi Sustainable untuk Resiliensi Indonesia) di Rumah BUMN Karawang, resmi ditutup.

Program yang berlangsung sejak Agustus 2026 ini bertujuan meningkatkan kesadaran lingkungan sekaligus mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Telukjambe, Kabupaten Karawang.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Peruri bekerja sama dengan Pemerintah Desa Telukjambe dan Kelompok Sadar Sampah Peruri (KSSP) menggelar berbagai kegiatan edukasi dan pemberdayaan.

Kegiatannya meliputi pelatihan pembuatan eco enzyme, pengolahan minyak jelantah menjadi lilin JELITA, edukasi pemilahan sampah kepada 300 warga di lima dusun, serta sosialisasi pengelolaan sampah kepada siswa sekolah dasar.

Salah satu capaian program tersebut adalah terbentuknya lima bank sampah ranting yang telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Telukjambe.

Keberadaan bank sampah ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga secara terorganisasi sekaligus meningkatkan nilai guna limbah.

Penutupan program dihadiri Koordinator Corporate Communication & TJSL Peruri Yahdi Lil Ihsan, Sekretaris Desa Telukjambe Tajudin Nur, Ketua KSSP Eni Sri Dewi Indrayani, serta pengurus bank sampah, guru, siswa, dan masyarakat setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Peruri memberikan apresiasi kepada pengurus bank sampah teraktif serta siswa dan anak-anak pengurus yang berpartisipasi dalam kegiatan menabung sampah.