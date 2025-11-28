menu
Empat Dimensi

Oleh: Dahlan Iskan

Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Inilah salah satu video yang saya lihat lebih 10 kali. Tetap saja video itu bisa membuat saya tiba-tiba tertawa di bagian-bagian tertentunya.

Empat DimensiWali Kota New York Zohran Mamdani dan Presiden AS Donald Trump.-AFP-

Donald Trump cemburu Mamdani karena kepopulerannya, kecerdasannya, ketampanannya, dan terutama, karakternya.

Sulitnya cemburu tercampur dengan rasa kagum. Yang terakhir itu yang membuat Trump memutuskan: bertemu Mamdani. Ia tahu apa yang harus diperbuat menghadapi orang sepopuler Mamdani. Padahal Mamdani musuh besar politiknya.

Saat Pilkada New York City Trump bertekad mengadangnya: jangan sampai Mamdani terpilih. Pun sampai Trump berseru jangan pilih calon wali kota dari Partai Republik. Pilih calon independen saja –karena lebih berpotensi mengalahkan Mamdani.

"Memilih calon dari Republik sama dengan memilih Mamdani," ujar Trump seperti ditulis media di sana.

Alasannya: Mamdani itu komunis. Juga Demokrat ekstrem kiri; jihadis dan masih anak kecil yang belum tahu apa-apa.

Kesimpulan saya: Donald Trump lagi cemburu dengan Wali Kota New York Zohran Mamdani. Orang cemburu memang bisa aneh-aneh. Contohnya Anda.

