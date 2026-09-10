Empat Hari Hilang, ABK KM Masa Jaya yang Terjatuh dari Kapal Ditemukan Meninggal

jpnn.com, AMBON - Tim SAR gabungan menemukan Hamdani, 47, ABK KM Masa Jaya, dalam kondisi meninggal dunia di Perairan Dalam Teluk Ambon, Kamis (10/9).

Korban sebelumnya dilaporkan hilang setelah terjatuh dari kapal yang sedang berlabuh sejak empat hari lalu.

"Selama tiga hari operasi SAR, belum ditemukan tanda-tanda keberadaan korban dan hari ini baru berhasil menemukan jasadnya," kata Komandan Tim Operasi SAR Ahmad F. Bintongke di Ambon, Kamis.

Menurut dia, operasi pencarian terhadap korban pada hari keempat dilakukan sejak pagi hari, dimana ABK tersebut dilaporkan terjatuh dari kapal sejak Minggu, (6/9).

"Korban diduga terjatuh dari kapal saat sudah berlabuh di sekitar Perairan Desa Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon (Kota Ambon)," ujarnya.

Pada hari keempat, Basarnas Ambon bersama Polairud Polda Maluku kembali melanjutkan pencarian yang berfokus pada Perairan Desa Hunuth dan sekitarnya. Upaya pencarian korban berlangsung cepat pada pukul 08.58 WIT dan akhirnya berhasil menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia tidak jauh dari lokasi kejadian awal.

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Korban kemudian dievakuasi Tim SAR Gabungan menuju Rumah Sakit Bhayangkara Polda Maluku untuk tindakan lebih lanjut dan juga diserahkan kepada pihak Perusahaan Kapal.

Ahmad menambahkan Operasi SAR berlangsung sejak hari pertama tanggal 7 September 2026, setelah nakhoda KM Masa Jaya menyampaikan laporan tersebut ke Basarnas Ambon.