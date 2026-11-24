jpnn.com - Di sebuah seminar, pembawa acara baru saja menyebut nama pembicara. Begitu kata “Prof.” terdengar, hadirin punya alasan untuk berharap akan mendengar pendapat seorang pakar.

Namun, pakar di bidang apa dan apa sumbangannya bagi bidang itu?

Pertanyaan sederhana ini layak diajukan setiap kali kampus memperkenalkan guru besar kepada masyarakat.

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Di Indonesia, profesor adalah jabatan akademik tertinggi bagi dosen, sementara doktor adalah gelar yang diperoleh setelah menuntaskan pendidikan. Jabatan guru besar membawa tanggung jawab untuk mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat.

Di ruang publik, kita kerap mendengar tiga sebutan: profesor jalur karier, profesor kehormatan, dan profesor emeritus. Ketiganya punya riwayat pengangkatan yang berbeda, sehingga bukti yang perlu dilihat pun berbeda.

Profesor Jalur Karier

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Bagi dosen yang meniti karier akademik, pengangkatan sebagai profesor umumnya ditempuh melalui promosi dari Lektor Kepala.

Calon harus memenuhi sejumlah syarat yang mencakup kualifikasi pendidikan, pengalaman mengajar sebagai dosen tetap, kinerja akademik, dan uji kompetensi.