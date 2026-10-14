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Empat Kali Berturut-turut AirAsia MOVE Raih Gelar Asia’s Best Travel Booking App

Empat Kali Berturut-turut AirAsia MOVE Raih Gelar Asia’s Best Travel Booking App
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AirAsia MOVE (MOVE) kembali meraih gelar Asia’s Best Travel Booking App dalam ajang World Travel Tech Awards 2026, menandai kemenangan keempat secara berturut-turut dalam kategori tersebut. Foto: AirAsia MOVE

jpnn.com, JAKARTA - AirAsia MOVE (MOVE) kembali meraih gelar Asia’s Best Travel Booking App dalam ajang World Travel Tech Awards 2026.

Penghargaan ini menandai kemenangan keempat secara berturut-turut dalam kategori tersebut.

Pencapaian ini menegaskan upaya MOVE untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan ekspektasi wisatawan, serta dinamika industri perjalanan.

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Dalam ajang yang sama, MOVE, sebagai platform pemesanan resmi maskapai AirAsia, juga meraih penghargaan World’s Best Low-Cost Airline App dan World’s Best Low-Cost Airline Website.

“Meraih gelar Asia’s Best Travel Booking App untuk keempat kalinya secara berturut-turut merupakan pencapaian yang membanggakan bagi MOVE, terutama saat kami terus berkembang mengikuti perubahan lanskap industri perjalanan. Bagi kami, keberhasilan dapat diukur lebih dari sekadar transaksi pemesanan. Dengan menghubungkan wisatawan, mitra maskapai dan hotel, otoritas pariwisata, serta berbagai destinasi, kami ingin mewujudnyatakan lebih banyak peluang perjalanan. Kami berharap, upaya ini dapat semakin bermanfaat bagi industri pariwisata, sekaligus memudahkan masyarakat untuk menjelajahi dunia,” kata Head of Commercial AirAsia MOVE Chan Kok Ding.

Keberhasilan meraih gelar Asia’s Best Travel Booking App untuk keempat kalinya secara berturut-turut merupakan pengakuan atas inovasi berkelanjutan MOVE, pengembangan layanan yang terus dilakukan, serta komitmennya dalam menghadirkan pengalaman yang semakin praktis bagi wisatawan.

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"Pencapaian ini mencerminkan dedikasi tim MOVE dan perannya dalam membentuk cara wisatawan menemukan inspirasi, merencanakan, hingga memesan perjalanan mereka,” katanya.

Berawal sebagai platform pemesanan tiket pesawat dan hotel, MOVE berkembang menjadi aplikasi perjalanan dan gaya hidup yang mengintegrasikan seluruh kebutuhan wisatawan.

Selamat! AirAsia MOVE meraih gelar Asia’s Best Travel Booking App untuk keempat kali berturut-turut.

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