Empat Kali Kalah Beruntun, Dewa United Memburu Kebangkitan di Kandang Persib

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink dalam konferensi pers pralaga BRI Super League melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (20/11/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Dewa United bersiap melakoni laga berat menghadapi Persib Bandung pada lanjutan BRI Super League 2025/26.

Duel ini diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling panas pekan ini meski performa Dewa United tengah menurun dalam beberapa pertandingan.

Dewa United Hadapi Laga Berat dalam Kondisi Tertekan

Klub asal Banten itu menelan empat kekalahan beruntun dan kini berada di papan bawah klasemen sementara. Kondisi ini membuat pertandingan kontra Persib menjadi momentum penting untuk bangkit.

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink menegaskan bahwa pertandingan melawan Persib selalu memiliki atmosfer berbeda.

Menurutnya, Maung Bandung — julukan Persib — bukan hanya klub besar, tetapi juga memiliki sejarah panjang yang membuat setiap pertemuan terasa spesial.

"Pertandingan-pertandingan seperti ini selalu seru. Bandung punya sejarah besar dan tentu saja kesuksesan yang sudah mereka raih."

"Kami adalah klub yang masih muda dan sedang berusaha mendapatkan tempat di kompetisi ini," kata Riekerink dalam konferensi pers pralaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (20/11/2025) malam.

Riekerink Soroti Konsistensi dan Tantangan Tim Berusia Muda

Musim lalu, Dewa United sempat mengejutkan publik setelah finis di posisi kedua klasemen akhir Liga 1.

Dewa United mengusung misi kebangkitan saat tanding ke markas Persib Bandung, usai alami empat kali kekalahan beruntun.

