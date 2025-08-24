Empat Kandidat Ketum ILUNI UI Kompak Minta Audit Digital Sistem E-Vote
jpnn.com, JAKARTA - Empat kandidat ketum ILUNI UI 2025-2028 minta audit digital sistem E-Vote. Mereka menduga adanya kelemahan dalam sistem e-voting berbasis aplikasi UI Connect, dan meminta panitia pemilihan melakukan audit digital menyeluruh.
Tercatat empat tim pemenangan kandidat secara resmi melayangkan protes, yakni tim Muhammad Pradana Indraputra, Rapin Mudiardjo (No. 5), dr. Dewi Puspitorini (No. 6), serta pasangan Ivan Ahda & Andy Tirta.
Dalam surat resmi yang ditandatangani Deny Giovanno, anggota Tim Kampanye Muhammad Pradana Indraputra, pihaknya menyoroti sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan e-vote yang berlangsung 23–24 Agustus 2025.
“Kami menemukan adanya individu yang tidak berhak memilih—bahkan masih berstatus mahasiswa—namun tetap bisa memberikan suara," ujar Deny dalam keterangan tertulis, Minggu (24/8).
Selain itu, lanjutnya, terjadi serangan terhadap server UI Connect yang mengganggu kelancaran dan keamanan proses pemungutan suara. Banyak alumni juga tidak bisa menggunakan hak pilih karena kendala teknis.
Dia menegaskan, temuan tersebut menimbulkan keraguan serius atas validitas hasil e-vote. Karena itu, pihaknya mendesak panitia untuk melakukan audit digital terbuka terhadap data pemilih, validitas pilihan, serta dampak serangan siber, sekaligus menunda pengumuman hasil pemilihan hingga audit selesai.
Kritik serupa juga datang dari kandidat lain. Rapin Mudiardjo menilai sistem UI Connect belum sepenuhnya memenuhi prinsip keandalan, integritas data, keamanan, transparansi, serta akses setara bagi seluruh pemilih.
"Kami tidak melihat adanya langkah nyata dari panitia untuk memastikan pemilihan berlangsung adil dan kredibel,” tegasnya.
Empat kandidat ketum ILUNI UI minta audit digital sistem E-Vote berbasis aplikasi UI Connect
