Empat Kartu Merah Bikin Bali United Merugi, Johnny Jansen Soroti Disiplin Pemain

jpnn.com, JAKARTA - Rentetan empat kartu merah menjadi peringatan serius bagi Bali United menjelang duel melawan Garudayaksa FC pada pekan keenam Super League 2026/2027.

Pelatih Johnny Jansen menyoroti kerugian besar yang harus ditanggung Serdadu Tridatu akibat kehilangan pemain di tengah pertandingan.

Bali United akan menjamu Garudayaksa FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (21/10/2026) sore. Laga yang dimulai pukul 16.30 Wita itu menjadi momentum bagi tuan rumah untuk bangkit setelah menelan kekalahan dramatis 2-3 dari Java United pada pekan sebelumnya.

Namun, upaya meraih tiga poin tak hanya bergantung pada strategi permainan. Persoalan disiplin pemain juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Bali United.

Johnny Jansen mengakui kartu merah membuat timnya berada dalam situasi sulit. Selain kehilangan pemain berkualitas, hukuman tersebut membatasi pilihan pelatih dalam melakukan pergantian pemain untuk mengubah jalannya pertandingan.

"Situasi ini tentu tidak bagus bagi kami karena kehilangan pemain berkualitas. Kerugiannya, kami tidak bisa mengganti pemain dengan kualitas yang sebanding. Seperti saat melawan Java United, kami tidak bisa memasukkan pemain dengan kualitas setara," ungkap Johnny.

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Masalah tersebut menjadi perhatian serius bagi pelatih asal Belanda itu. Bali United membutuhkan komposisi pemain yang optimal untuk menjaga konsistensi permainan, terlebih setelah hasil negatif pada pertandingan sebelumnya.

Di sisi lain, Johnny meminta anak asuhnya tidak memandang sebelah mata kekuatan Garudayaksa FC.