Empat Musim Pertiwi Wakili Indonesia di Oscars 2027

jpnn.com, JAKARTA - Film Empat Musim Pertiwi resmi terpilih untuk mewakili Indonesia di ajang Academy Awards (Oscars) ke-99 pada 2027.

Komite Seleksi Oscars Indonesia (The Indonesian Oscars Selection Committee/IOSC) memilih Empat Musim Pertiwi menjadi wakil negara untuk kategori Best International Feature Film di Oscars.

Sebelumnya, Empat Musim Pertiwi telah melakukan penayangan perdana (world premiere) di Toronto International Film Festival (TIFF) 2026, dalam program Centerpiece.

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Film persembahan Forka Films dari penulis dan sutradara Kamila Andini, serta produser Ifa Isfansyah itu juga akan tayang di Busan International Film Festival (BIFF) 2026 pada waktu yang bersamaan dengan tanggal rilis di bioskop Indonesia, 8 Oktober 2026, serta resmi terpilih untuk tayang di Tokyo International Film Festival pada akhir tahun ini.

Penonton Indonesia dapat berkesempatan menonton lebih dahulu di pemutaran terbatas selama 7 hari dari 22-28 September 2026.

“Kami sangat bangga Empat Musim Pertiwi akan mewakili Indonesia di Academy Awards. Sebagai sutradara, Kamila Andini membuat film ini sangat bernuansa Indonesia dalam latar dan perspektifnya, sekaligus berbicara tentang pengalaman universal mengenai trauma, ketangguhan, dan pencarian tempat pulang,” ungkap produser Ifa Isfansyah.

Penulis dan sutradara Kamila Andini merasa sangat terhormat film Empat Musim Pertiwi akan mewakili Indonesia di ajang Academy Awards.

Menurutnya, film ini bercerita tentang kepulangan, tidak hanya ke suatu tempat, tetapi ke bagian-bagian dari diri kita yang terpaksa harus kita tinggalkan.