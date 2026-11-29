jpnn.com, SIDOARJO - Lapas Kelas I Surabaya di Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menemukan empat warga binaan positif mengonsumsi narkotika jenis amfetamin dalam razia gabungan pada Sabtu (28/11) malam.

Razia yang melibatkan 88 petugas gabungan itu juga mengamankan sejumlah barang terlarang dari kamar hunian, antara lain senjata tajam dan stop kontak.

"Berdasarkan hasil tes urine acak yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sidoarjo, keempatnya dinyatakan positif menggunakan narkoba. Kami akan melakukan pendalaman sesuai prosedur internal pemasyarakatan untuk mengungkap kasus ini," kata Kepala Lapas Kelas I Surabaya Sohibur Rachman di Sidoarjo, Minggu (29/11).

Keempat warga binaan tersebut berinisial HMP yang menjalani pidana 15 tahun, HI dengan pidana tujuh tahun, DTS dengan pidana 15 tahun, dan H dengan pidana sembilan tahun. Mereka merupakan terpidana kasus narkotika.

Rachman menjelaskan, keempatnya telah dipindahkan ke sel dengan pengawasan tinggi selama proses penyelidikan oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sidoarjo. Ia menegaskan keempatnya akan dikenai tindakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pencabutan hak untuk menerima remisi.

Pihak lapas juga akan memperketat pengawasan di lingkungan lapas untuk mencegah kejadian serupa terulang.

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"Kami meminta maaf kepada masyarakat atas kejadian ini. Petugas kami juga manusia yang bisa lengah sehingga barang terlarang bisa masuk ke dalam lapas. Namun, kami pastikan ke depannya kami akan memperkuat pengawasan terhadap warga binaan maupun petugas," katanya.

Sementara itu, Kepala Unit I Narkoba Polresta Sidoarjo Inspektur Polisi Satu (Iptu) Deti Meivani mengatakan hasil pemeriksaan tersebut akan ditindaklanjuti melalui pendalaman dan penyelidikan sesuai kewenangan kepolisian serta ketentuan hukum yang berlaku.