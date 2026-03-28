Empat Orang Tewas Setelah Minum Miras Oplosan di Cianjur

jpnn.com, CIANJUR - Minum-minuman keras (miras) oplosan, empat orang warga Kecamatan Mande, Cianjur, Jawa Barat, meninggal dunia.

Selain itu, satu orang dalam kondisi kritis masih menjalani perawatan di RSUD Cianjur.

"Korban meninggal pada 25 Maret dan Kamis 26 Maret, sedangkan satu orang lainnya hingga Jumat masih dalam kondisi kritis menjalani perawatan serta penanganan tim medis di rumah sakit," kata Kasatnarkoba Polres Cianjur AKP Tatang Sunarya, Jumat.

Dia menyatakan masih mendalami dan melakukan penyelidikan guna mengungkap pasti penyebab tewasnya keempat orang tersebut, dengan meminta keterangan saksi termasuk pihak keluarga namun dugaan sementara mereka tewas setelah meminum miras oplosan.

Selain itu, pihaknya telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara di lokasi para korban mengkonsumsi miras oplosan guna mencari barang bukti serta melakukan autopsi namun ditolak pihak keluarga.

"Pihak keluarga menolak dilakukan autopsi karena menduga korban tewas akibat penyakit yang diderita, dimana keluarga menyebutkan keempat korban memiliki riwayat penyakit lambung dan jantung," katanya.

Namun, untuk memastikan pihaknya menunggu hasil diagnosa dari tim medis rumah sakit terkait penyebab tewasnya empat orang korban, sedangkan untuk korban yang masih kritis pihaknya belum dapat meminta keterangan.

"Kami masih menunggu hasil diagnosa dari rumah sakit, guna memastikan penyebab tewasnya korban karena pihak keluarga berdalih korban tewas karena penyakit yang diderita," katanya.