Empat Pelaku Perusakan Sejumlah Kantor Polisi di Jakarta Timur Ditangkap

Kondisi Mapolres Jakarta Timur setelah diamuk massa, Sabtu (30/8). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak empat terduga pelaku perusakan sejumlah kantor polisi di Jakarta Timur pada aksi demonstrasi pada Jumat (29/8) malam dan Sabtu (30/8) dini hari ditangkap.

"Polsek Jatinegara dua orang, Polsek Cipayung satu orang, Polres Metro Jaktim satu orang," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat

Dicky menyebut, pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap peran terduga pelaku dan memburu kelompok lain yang turut terlibat.

"Perannya tidak saya sampaikan karena masih kami kejar kelompok-kelompoknya," ujar Dicky.

Sebelumnya, ratusan massa menyerang Polres Metro Jakarta Timur (Jaktim) sehingga puluhan kendaraan berupa mobil dan sepeda motor yang terparkir di depan gedung hangus terbakar, Sabtu (30/8) dini hari.

Saat itu massa datang berbondong-bondong dan langsung melempari gedung Polres dengan batu serta benda keras lainnya.

Tindakan anarkis itu membuat situasi di sekitar Markas Polres Metro Jaktim sempat mencekam. Massa disebut melemparkan molotov berkali-kali ke area dalam Polres Metro Jaktim.

Selain Polres Metro Jaktim, ada lima Polsek di Jakarta Timur yang juga diserang massa, yakni Polsek Matraman, Makasar, Ciracas, Jatinegara dan Cipayung.

