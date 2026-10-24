Empat Perguruan Tinggi Kesehatan Berkolaborasi Edukasi Ibu dan Anak di Surakarta

jpnn.com, SURAKARTA - Empat perguruan tinggi kesehatan yang tergabung dalam Lembaga Pelaksana Kegiatan Forum Komunikasi (LPK FORKOM) berkolaborasi menggelar program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Langkah ini dilakukan sebagai wujud nyata penerapan Tridharma Perguruan Tinggi guna meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak melalui upaya promotif dan preventif.

Empat institusi yang terlibat dalam sinergi ini meliputi Universitas Telogorejo Semarang, STIKes RS Husada Jakarta, STIKes Panti Kosala Surakarta, dan STIKes Adi Husada Surabaya.

"Kegiatan yang berlangsung dalam dua gelombang ini turut menggandeng tenaga kesehatan Puskesmas Jayengan serta kader kesehatan setempat," kata Tim Pengabdi Masyarakat LPK FORKOM dalam keterangan resminya dikutip Sabtu (24/10).

Tahap pertama kegiatan telah dilaksanakan pada 29 Agustus 2026 di Puskesmas Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Sebanyak 31 ibu balita antusias mengikuti penyuluhan bertema Deteksi Dini Tumbuh Kembang Bayi dan Demonstrasi Pijat Bayi.

Dalam sesi tersebut, para orang tua diberikan pemahaman mengenai pentingnya memantau tahapan tumbuh kembang anak sesuai usianya serta mengenali tanda-tanda penyimpangan yang membutuhkan penanganan medis.

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Tak sekadar teori, para peserta juga dibekali edukasi praktis berupa teknik pijat bayi yang aman dan tepat, lengkap dengan pembagian buku panduan (booklet). Interaksi aktif terlihat saat para ibu berkesempatan mempraktikkan langsung teknik pemijatan di bawah bimbingan tim pengabdi.

Tim Pengabdi Masyarakat LPK FORKOM menegaskan bahwa edukasi kesehatan bagi keluarga merupakan investasi penting bagi generasi mendatang.