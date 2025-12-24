menu
Empat Pilar Keunggulan PPM Manajemen untuk Mendukung Standar Manajemen Nasional

Empat Pilar Keunggulan PPM Manajemen untuk Mendukung Standar Manajemen Nasional

Empat Pilar Keunggulan PPM Manajemen untuk Mendukung Standar Manajemen Nasional
PPM Manajemen melayani pengembangan kapabilitas individu dan organisasi melalui Program Pengembangan Eksekutif (PPE), Pelatihan Sertifikasi (PPS) berstandar Nasional dan Internasional. Foto: dok PPM Manajemen

jpnn.com, JAKARTA - Keberadaan institusi pengembangan manajemen yang kredibel menjadi faktor kunci di tengah meningkatnya kebutuhan organisasi terhadap sumber daya manusia (SDM) yang adaptif dan berdaya saing global.

Kepala Divisi Corporate Marketing PPM Manajemen Aries Heru Prasetyo, Ph.D, CRMP, MET mengatakan sebagai penyedia solusi manajemen terintegrasi, PPM Manajemen melayani pengembangan kapabilitas individu dan organisasi melalui Program Pengembangan Eksekutif (PPE), Pelatihan Sertifikasi (PPS) berstandar Nasional dan Internasional, Pembelajaran Inggriya (in-house learning), Riset dan Konsultansi (Riskon), serta Asesmen SDM untuk seluruh level jabatan. 

"Seluruh layanan dirancang berbasis kebutuhan nyata organisasi dan tantangan bisnis yang dihadapi," ungkap Aries dikutip, Rabu (24/12).

Solusi Manajemen Terintegrasi

Dengan pengalaman lebih dari 58 tahun, PPM Manajemen dikenal sebagai pelopor pengembangan manajemen di Indonesia.

Keunggulan ini tercermin dari pendekatan end-to-end yang menyatukan riset, konsultansi, pelatihan, asesmen SDM, hingga pendidikan tinggi dalam satu ekosistem solusi manajemen terintegrasi. 

Akreditasi & ISO

Aries menyebut sebagai institusi yang mengedepankan mutu dan tata kelola, PPM Manajemen telah mengantongi berbagai pengakuan berstandar nasional dan internasional. 

