jpnn.com, JAKARTA - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Bekasi Kota menangkap dan menahan empat pria yang mengaku sebagai polisi mengancam pengendara mobil di kawasan Medan Satria, Kota Bekasi.

Keempat pria tersebut kini berstatus tersangka, masing-masing berinisial JFS (41), RHG (35), EPS (40), dan IGNAAP (24).

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Verdika Bagus Prasetya mengungkapkan keempat tersangka diamankan petugas pada Jumat (27/11/2026) malam sekitar pukul 23.00 WIB.

“Empat tersangka dalam kasus pengancaman terhadap seorang pengendara di kawasan Living Plaza, Medan Satria, telah kami amankan di area pujasera Grand Centre Point Bekasi pada Jumat (27/11) malam sekitar pukul 23.00 WIB,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Verdika Bagus Prasetya dalam keterangan resmi, Minggu.

Dia mengatakan para tersangka beraksi pada pada Sabtu (21/11). Mereka membuntuti korban berinisial AJS (30) sejak meninggalkan kawasan Jalan Caman Raya Utara menuju Living Plaza.

Setelah AJS memarkir mobil di dekat lobi, dua pria yang menyebut diri sebagai aparat menghampirinya dan menanyakan pekerjaan AJS.

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Namun, AJS menolak turun dari kendaraan. Salah satu pria lantas memukul berkali-kali kaca sisi pengemudi, sementara yang lain memotret mobil korban sebelum pergi.

“Klaim mereka sebagai polisi sedang kami telusuri. Kami tidak akan membiarkan institusi Polri dipakai untuk menakut-nakuti masyarakat,” ujar Verdika.