Empat PR Menkeu Suahasil, Diingatkan Jangan Mengumbar Ancaman

jpnn.com - JAKARTA - Suahasil Nazara dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai menteri keuangan pada 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan mengatakan setidaknya ada empat pekerjaan rumah (PR) yang perlu menjadi perhatian Suahasil Nazara sebagai menkeu yang baru, yakni:

1. Kredibilitas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)

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2. Hubungan dengan pemangku kepentingan

3. Kondisi internal organisasi

4. Kualitas teknokrasi dalam pengambilan kebijakan.

Herry dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (16/9) mengatakan persoalan pertama yang menjadi pekerjaan rumah tersebut ialah memastikan target penerimaan negara tidak berubah menjadi tekanan bagi perekonomian.

“Target penerimaan jangan dijadikan semacam ancaman bagi dunia usaha. Pemerintah memang membutuhkan penerimaan yang kuat, tetapi jangan sampai cara mengejarnya justru menciptakan kontraksi ekonomi,” ujar Herry.