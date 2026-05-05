Empat Tenda Sekolah Darurat Didirikan di Gaza, Ratusan Anak Kembali Belajar
jpnn.com, GAZA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengoperasikan empat unit tenda sekolah untuk anak-anak pengungsi di wilayah Az-Zawayda, Gaza Tengah.
Fasilitas pendidikan darurat ini dibangun sebagai respons atas hancurnya sarana pendidikan akibat konflik berkepanjangan.
Kehadiran tenda sekolah tersebut menjadi upaya untuk memastikan proses belajar tetap berjalan di tengah kondisi darurat kemanusiaan. Ratusan anak pengungsi kini kembali memiliki ruang untuk mengakses pendidikan dasar.
Ketua Baznas Sodik Mudjahid, menyebut program ini sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam mendukung masa depan pendidikan anak-anak Palestina.
“Kami memahami bahwa pendidikan tidak boleh terhenti meski dalam situasi perang. Tenda-tenda ini adalah simbol harapan agar anak-anak Gaza tetap memiliki akses terhadap ilmu pengetahuan,” ujar Sodik dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (4/5).
Sekolah darurat tersebut berlokasi di dekat Kamp “Ard Az-Zaitoun” dan diperkirakan menampung sekitar 550 hingga 600 pelajar laki-laki dan perempuan dari berbagai jenjang pendidikan.
Baznas memastikan kegiatan belajar tetap menggunakan kurikulum resmi Palestina agar kualitas pendidikan tetap terjaga meskipun dalam kondisi terbatas.
Selain pelajaran umum, sekolah ini juga menyediakan program tambahan berupa kelas pendidikan Al-Qur’an. Program tersebut telah menarik minat sekitar 100 siswa untuk mengikuti hafalan.
Empat tenda sekolah darurat di Gaza menampung ratusan anak pengungsi untuk tetap belajar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 40 Pelaku Usaha Mikro di Purworejo Dapat Dukungan Program Zmart
- 15 Keluarga Korban Tewas Kecelakaan Kereta Bekasi Terima Santunan dari Baznas
- Tim RSB Gerak Cepat Bantu Evakuasi Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur
- Kunker ke Sumut, BAZNAS dan DPR RI Dorong Efektivitas Program Sosial
- Balai Ternak di Lombok Tengah Siap Pasok Hewan Kurban Berkualitas
- Menag Dorong Penguatan Beasiswa untuk Putus Rantai Kemiskinan