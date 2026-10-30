Empat WNA Selamat dari Kebakaran Kapal di Nusa Penida 

jpnn.com, DENPASAR - Empat wisatawan warga negara asing (WNA) penumpang kapal untuk selam permukaan (boat snorkeling) yang terbakar di Perairan Gamat Bay, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dinyatakan selamat.

Kasubbid Penerangan Masyarakat (Penmas) Bidhumas Polda Bali AKBP Rina Isriana Dewi di Denpasar, Jumat, menyatakan seluruh wisatawan dan kru kapal berhasil menyelamatkan diri setelah terjadi ledakan yang memicu kebakaran pada kapal tersebut.

"Seluruh wisatawan asing dan kru berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat," katanya tentang peristiwa yang terjadi pada Kamis (29/10) itu.

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Rina menjelaskan peristiwa itu terjadi sekira pukul 13.40 Wita ketika kapal hendak meninggalkan kawasan Gamat Bay setelah membawa empat wisatawan asing untuk mengikuti aktivitas snorkeling privat.

Berdasarkan keterangan pemandu wisata, sebelum keberangkatan seluruh aspek keselamatan dan kondisi teknis kapal telah diperiksa dan dinyatakan dalam keadaan aman.

Kapal tersebut bertolak dari kantor atau tempat operasional sekira pukul 12.30 Wita dengan tujuan Manta Bay, Crystal Bay, dan Gamat Bay.

Namun saat hendak meninggalkan perairan Gamat Bay, tiba-tiba terdengar ledakan keras dari bagian ujung kapal yang diduga bersumber dari komponen aki yang terpasang di area tersebut.

Ledakan tersebut kemudian memicu kobaran api yang dengan cepat membakar kapal.