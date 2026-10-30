menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Empat WNA Selamat dari Kebakaran Kapal di Nusa Penida 

Empat WNA Selamat dari Kebakaran Kapal di Nusa Penida 

Empat WNA Selamat dari Kebakaran Kapal di Nusa Penida 
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tangkapan layar video speedboat terbakar di Perairan Gamat Bay, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Kamis (30/10/2026). ANTARA/HO-Istimewa

jpnn.com, DENPASAR - Empat wisatawan warga negara asing (WNA) penumpang kapal untuk selam permukaan (boat snorkeling) yang terbakar di Perairan Gamat Bay, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dinyatakan selamat.

Kasubbid Penerangan Masyarakat (Penmas) Bidhumas Polda Bali AKBP Rina Isriana Dewi di Denpasar, Jumat, menyatakan seluruh wisatawan dan kru kapal berhasil menyelamatkan diri setelah terjadi ledakan yang memicu kebakaran pada kapal tersebut.

"Seluruh wisatawan asing dan kru berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat," katanya tentang peristiwa yang terjadi pada Kamis (29/10) itu.

Baca Juga:

Rina menjelaskan peristiwa itu terjadi sekira pukul 13.40 Wita ketika kapal hendak meninggalkan kawasan Gamat Bay setelah membawa empat wisatawan asing untuk mengikuti aktivitas snorkeling privat.

Berdasarkan keterangan pemandu wisata, sebelum keberangkatan seluruh aspek keselamatan dan kondisi teknis kapal telah diperiksa dan dinyatakan dalam keadaan aman. 

Kapal tersebut bertolak dari kantor atau tempat operasional sekira pukul 12.30 Wita dengan tujuan Manta Bay, Crystal Bay, dan Gamat Bay.

Baca Juga:

Namun saat hendak meninggalkan perairan Gamat Bay, tiba-tiba terdengar ledakan keras dari bagian ujung kapal yang diduga bersumber dari komponen aki yang terpasang di area tersebut.

Ledakan tersebut kemudian memicu kobaran api yang dengan cepat membakar kapal.

Empat wisatawan warga negara asing (WNA) penumpang kapal untuk selam permukaan (boat snorkeling) yang terbakar di Perairan Gamat Bay, dinyatakan selamat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI