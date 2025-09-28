Empowering You with Confidence Ajak Perempuan Sehat & Memesona

jpnn.com, JAKARTA - Femmy Fyber mengajak semua orang menunjukkan kepercayaan dirinya lewat unggahan gaya catwalk dari challenge Ready, Set, Slay.

Challenge yang berlangsung sejak Juni hingga Agustus 2025 di TikTok dan Instagram, sudah melalui tahap semifinal yang diadakan di Jakarta (19/09).

Di tahap ini, 15 peserta semifinalis telah berkompetisi di runway untuk memperebutkan lima posisi pemenang.

President Director PT. Bintang Toedjoe Fanny Kurniati menyampaikan runway semifinal ini bukan hanya soal fashion, tetapi juga suara perempuan yang ingin didengar.

Mengusung tema Empowering Woman, challenge ini ingin menyeimbangkan kekuatan diri dari dalam dengan confidence sebagai fondasi untuk dipancarkan keluar (fashion, body type, slay walking).

Fanny menyebut peserta diharapkan tidak hanya tampil menawan, tetapi juga mampu memancarkan nilai pemberdayaan perempuan dalam setiap penampilan. Bagi Femmy Fyber, slay merupakan akronim dari: Self-love, Learning, Attitude, dan You must be confident.

“Alih-alih dari bentuk tubuh tertentu, slay dari tubuh bugar, sistem pencernaan sehat, percaya diri, dan kenyamanan dengan diri sendiri,” ujar Fanny Kurniati.

Perempuan yang dinobatkan sebagai The Most Powerful Women Business Leaders 2025 versi majalah SWA itu menyebut kampanye slay mendapat respons yang positif di Tiktok dan Instagram dengan total 853 unggahan video.