Enam Brand Modest Fashion Perkenalkan Inovasi Produk di Muslim LifeFest 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pameran tidak lagi sekadar menjadi ruang transaksi, tetapi juga dimanfaatkan brand untuk memperkenalkan produk, memperkuat positioning, membaca respons konsumen, dan membuka peluang pasar baru.

Hal tersebut terlihat dalam Program Launching Produk The 6thEdition Muslim LifeFest 2026 yang menghadirkan enam brand lokal, yakni Sagenza, KALAZA, Afework, Haynè, Muslimadani, dan Fadkhera.

Direktur Utama PT LIMA Event Indonesia Taufik Surya Hidayat, mengatakan pameran menjadi bagian dari ekosistem yang mempertemukan pelaku usaha, konsumen, dan mitra bisnis secara langsung, termasuk melalui peluang business matching.

"Pameran tidak lagi sekadar ruang transaksi. Kami membuka peluang business matching antarpelaku usaha, baik domestik maupun internasional. Ini menjadi nilai tambah bagi brand untuk memperluas jaringan dan menguji produk di pasar nyata,” ujarnya.

Enam Brand, Enam Strategi

Sagenza: Abaya Modern dengan Perhatian pada Detail

Sagenza melakukan debut di Muslim LifeFest dengan memperkenalkan koleksi abaya feminin, modern, dan timeless. Brand ini menghadirkan koleksi Zaina, Renabe, Lulu Abaya, dan Jawhara dengan perhatian pada pemilihan material, detail, proses produksi, hingga finishing.

Salah satu koleksinya, Zaina yang banyak mendapatkanperhatian customer, menggunakan material 100 persen Suqro dengan detail bordir manual pada bagian tangan yang hasilnyaterlihat lebih flawless dan memiliki karakter tersendiri.