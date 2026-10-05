Enam Bulan Jalani Pemulihan ACL, Febri Hariyadi Kirim Sinyal untuk Persib Bandung

jpnn.com - Persib Bandung mendapat kabar positif dari Febri Hariyadi yang masih menjalani pemulihan cedera ACL.

Enam bulan setelah menjalani operasi, pemain yang akrab disapa Bow tersebut mulai melihat perkembangan yang membuatnya makin optimistis.

Namun, Febri belum ingin terburu-buru kembali bermain. Fokusnya saat ini ialah memastikan proses pemulihan berjalan maksimal sebelum kembali membantu Persib di lapangan.

"Sejauh ini kondisi saya terus menunjukkan perkembangan yang baik. Setelah enam bulan menjalani proses pemulihan, saya berharap bisa segera menyelesaikan tahapan ini dan kembali bermain," ucapnya.

Bukan Hanya Kondisi Fisik

Perjalanan panjang memulihkan cedera ACL ternyata tidak hanya menguji kekuatan fisik Febri. Ada tantangan lain yang harus terus dijaga selama dirinya belum bisa berseragam Persib.

Mental menjadi bagian penting yang berusaha dipertahankan Febri agar tetap memiliki motivasi sepanjang masa pemulihan.

"Yang paling berat selain recovery ACL yaitu menjaga mental. Jadi ya saya sebisa mungkin menjaga itu," tambahnya.

Dukungan Keluarga Jadi Kekuatan

Febri menyadari perjuangannya untuk kembali ke lapangan tidak bisa dilewati seorang diri. Dukungan keluarga menjadi salah satu alasan utama yang membuatnya terus menjaga semangat.