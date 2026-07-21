Enam Karya Janner Clay Siahaan Resmi Diluncurkan

jpnn.com, JAKARTA - Industri musik Tanah Air kembali diramaikan dengan hadirnya sederet karya baru yang siap memberikan warna segar.

Label musik Sixty Nine Music Factory meluncurkan enam lagu karya Janner Clay Siahaan dalam satu momentum.

Peluncuran ini menjadi langkah strategis label tersebut untuk menegaskan komitmennya dalam mendukung perkembangan ekosistem musik nasional.

Janner Clay Siahaan, yang bertindak sebagai penulis lagu sekaligus representasi label, memperkenalkan enam karya ciptaannya yang dibawakan oleh sejumlah musisi berbakat.

Janner mengungkapkan, keputusan merilis enam lagu sekaligus didasari pertimbangan waktu karena dirinya tidak selalu berada di Indonesia.

"Payungnya adalah enam karya saya. Enam karya saya ini kalau saya bikin satu per satu, panjang. Bisa sampai akhir tahun. Dan saya enggak pulang-pulang nanti, bolak-balik Amerika," ujar Janner Clay Siahaan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (18/7).

Karena itu, ia memilih meluncurkan seluruh lagunya dalam satu kesempatan. Momen tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan masing-masing lagu beserta penyanyi yang membawakannya.

"Jadi berhubung saya nggak selalu ada di Indonesia, ketika ada kesempatan saya memang harus sama-sama bisa menyelesaikan ini dan harus rilis. Jadi sekalian saja kita jalanin press conference dan launching-nya," ucapnya.

Janner mengatakan, keenam lagu tersebut merupakan hasil proses kreatif yang panjang, melalui kontemplasi dan kolaborasi dengan berbagai musisi.