Enam Korban Banjir Bandang di Agam Dimakamkan Secara Massal Hari Ini

jpnn.com, AGAM - Sebanyak enam jenazah korban banjir bandang yang melanda Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat dimakamkan secara massal di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sungai Jariang, Kecamatan Lubuk Basung, Rabu.

Kapolda Sumbar Irjen Gatot Tri Suryanta mengatakan ke-enam jenazah itu terdiri dari empat perempuan, satu laki-laki dan satu bagian tubuh.

"Keenam jenazah ini sudah teridentifikasi dan tinggal menunggu pembanding dari pihak keluarganya," katanya.

Dia mengatakan sebelum korban dimakamkan di TPU Sungai Jariang, dilakukan penyelenggaraan salat jenazah di Masjid Agung Nurul Falah Lubuk Basung dan langsung dia pimpin.

Untuk pembacaan doa oleh Ketua DPRD Agam Ilham. Setelah itu, jenazah langsung dibawa ke TPU Sungai Jariang.

"Ini merupakan kedua kalinya pemakaman massal di TPU Sungai Jariang, karena sebelumnya sebanyak 10 jenazah pada 11 Desember 2025," katanya.

Dia menambahkan sepuluh jenazah yang telah dimakamkan secara massal, empat diantaranya telah teridentifikasi.

"16 jenazah dimakamkan di TPU Sungai Jariang tersebut ditemukan di Kecamatan Palembayan dan sekitarnya," katanya.