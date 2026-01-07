Enam Korban Banjir Bandang di Agam Dimakamkan Secara Massal Hari Ini
jpnn.com, AGAM - Sebanyak enam jenazah korban banjir bandang yang melanda Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat dimakamkan secara massal di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sungai Jariang, Kecamatan Lubuk Basung, Rabu.
Kapolda Sumbar Irjen Gatot Tri Suryanta mengatakan ke-enam jenazah itu terdiri dari empat perempuan, satu laki-laki dan satu bagian tubuh.
"Keenam jenazah ini sudah teridentifikasi dan tinggal menunggu pembanding dari pihak keluarganya," katanya.
Dia mengatakan sebelum korban dimakamkan di TPU Sungai Jariang, dilakukan penyelenggaraan salat jenazah di Masjid Agung Nurul Falah Lubuk Basung dan langsung dia pimpin.
Untuk pembacaan doa oleh Ketua DPRD Agam Ilham. Setelah itu, jenazah langsung dibawa ke TPU Sungai Jariang.
"Ini merupakan kedua kalinya pemakaman massal di TPU Sungai Jariang, karena sebelumnya sebanyak 10 jenazah pada 11 Desember 2025," katanya.
Dia menambahkan sepuluh jenazah yang telah dimakamkan secara massal, empat diantaranya telah teridentifikasi.
"16 jenazah dimakamkan di TPU Sungai Jariang tersebut ditemukan di Kecamatan Palembayan dan sekitarnya," katanya.
Enam jenazah yang menjadi korban pada insiden banjir bandang di Kabupaten Agam dimakamkan secara massa.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Satgas Galapana DPR RI Minta Sinkronisasi Data untuk Percepatan Huntara
- Patra Jasa Group Salurkan Bantuan bagi Penyintas Banjir di Sumatra
- Banjir di Sitaro, Tim Gabungan Kembali Temukan 1 Korban Meninggal Dunia
- Gawat! Aceh, Sumut, dan Sumbar Mengalami Inflasi Tertinggi
- Begini Materi Pembelajaran di Sekolah untuk Korban Banjir Sumatra
- Kerugian Bencana Hidrometeorologi Capai Rp 6,5 Triliun