jpnn.com, MALANG - Jasa Raharja bergerak cepat memberikan pelayanan kepada korban kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan minibus dan dump truck di Jalan Tol Pandaan–Gempol KM 774+800/B, tepatnya di Dusun Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Minggu (22/11).

Musibah yang terjadi sekitar pukul 16.38 WIB tersebut mengakibatkan enam orang meninggal dunia di tempat kejadian.

Kecelakaan bermula ketika minibus melaju dari arah selatan ke utara atau dari Pandaan menuju Gempol.

Setibanya di lokasi kejadian, kendaraan tersebut menabrak pagar pengaman jalan di sebelah kiri, kemudian menabrak bagian belakang dump truck yang sedang berhenti di bahu jalan karena mengalami pecah ban.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, jajaran Jasa Raharja Kantor Wilayah Utama Jawa Timur melalui Cabang Malang segera melakukan koordinasi dengan Ditlantas Polda Jatim dan Polres Pasuruan.

Langkah ini dilakukan untuk mendukung proses penanganan kejadian, penerbitan laporan polisi, serta pendataan terhadap seluruh korban meninggal dunia. Koordinasi juga dilakukan dengan RS Bhayangkara Pusdik Brimob guna memastikan kelengkapan data dan dokumen pendukung penanganan korban.

Selain itu, Jasa Raharja Cabang Malang berkoordinasi dengan Jasa Raharja Cabang Surabaya untuk menindaklanjuti proses penanganan santunan kepada ahli waris sesuai domisili korban. Seluruh korban tercatat berdomisili di Kota Surabaya.

Sebagai tindak lanjut, hari ini, Senin (23/11/2026), Jasa Raharja juga melakukan Traffic Accident Analysis (TAA) bersama Tim TAA Ditlantas Polda Jatim.