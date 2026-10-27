Enam Murid SLB Indonesia Borong 6 Medali di Kompetisi Kuliner Internasional Malaysia

jpnn.com, JAKARTA - Enam murid sekolah luar biasa (SLB) asal Indonesia berhasil meraih enam medali dalam kompetisi kuliner internasional Battle of the Chefs (BOTC) 2026 yang digelar di Penang, Malaysia, pada 21–24 Oktober 2026.

Dalam kompetisi tersebut, delegasi Indonesia membawa pulang empat medali perak dan dua medali perunggu.

Prestasi ini diraih oleh Keylla Almayra dari SLB Negeri 1 Bantul, Dinda Aprillia dari SLB Negeri Pembina Palembang, Roainun dari SLB Negeri Pangeran Cakrabuana, serta Charisya Apta Maydian Aglind dari SLB Negeri Semarang.

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Dua murid lainnya adalah Hepi Vania Zendrato dari SLB Negeri 1 Padang dan Andi Ismira Aulia dari SLB Negeri Tanjung Selor.

Kepala Pusat Pengembangan Prestasi dan Pembinaan Karakter (Puspreka) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Rusprita Putri Utami mengapresiasi pencapaian keenam murid tersebut.

Menurut Rusprita, keikutsertaan murid berkebutuhan khusus dalam kompetisi internasional bukan semata-mata untuk mengejar medali, melainkan juga membuka kesempatan mengembangkan keterampilan dan kemandirian.

"Keikutsertaan dalam ajang BOTC 2026 ini tidak semata-mata berorientasi pada raihan penghargaan," katanya.

Menurut Rusprita prestasi ini menjadi wujud komitmen untuk menghadirkan ruang yang inklusif bagi murid berkebutuhan khusus agar dapat menunjukkan kompetensi, mengembangkan kemandirian, dan memperoleh pengakuan atas potensi yang dimiliki.