Enau Tutup 'Ngamen Sesi Potret 2026' Lewat Aksi 8 Jam di M Bloc Space

jpnn.com, JAKARTA - Enau menutup rangkaian Ngamen Sesi Potret 2026 lewat penampilan spesial selama 8 jam nonstop di M Bloc Space, Jakarta Selatan.

Acara Ngamen Sesi Potret 2026 itu berlangsung pada Rabu (22/4) dari pukul 13.00 hingga 21.00 WIB.

Sejak siang hari, area lobi entry pun sudah dipadati oleh penonton yang ingin menyaksikan acara tersebut.

Atmosfer hangat dan intim terasa sepanjang acara, dengan Enau membawakan sejumlah lagu sambil berinteraksi langsung dengan penonton yang terus memadati lokasi hingga malam.

Adapun penampilan tersebut juga disiarkan secara live melalui kanal YouTube dan TikTok Enau.

Enau sendiri merasa tak menyangka acara Ngamen Sesi Potret 2026 bakal mendapat antusiasme penonton seramai itu.

"Kaget karena enggak nyangka bakal seramai itu, dan banyak bintang tamu juga ya mau bantuin ngamen 8 jam. Harapannya semoga semua karya-karya Enau bisa semakin luas ke seluruh Indonesia," ujar Enau dalam keterangannya.

Salah satu momen hangat yang paling terasa ketika Enau beberapa kali mengajak penonton untuk bernyanyi bersama membawakan lagu 'Sesi Potret'.