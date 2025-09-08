Encuy Preman Pensiun Ditemukan Meninggal Dunia, Begini Kronologinya

jpnn.com, GARUT - Pemain sinetron Preman Pensiun, Encuy atau Nandi Juliawan ditemukan meninggal dunia di rumahnya di kawasan Karangpawitan, Garut, Jawa Barat pada Sabtu (6/9).

Kepolisian Resor Garut lantas melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk menyelidiki kematian aktor tersebut.

"Dilakukan olah TKP oleh Inafis bahwa ditemukan tanda-tanda budir (bunuh diri)," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Garut AKP Joko Prihatin dilansir Antara, Minggu (7/9).

Baca Juga: Polisi Selidiki Penyebab Kematian Pemain Sinetron Preman Pensiun di Garut

Menurutnya, kepolisian mendapatkan informasi bahwa Encuy meninggal dunia di rumahnya pada Sabtu (6/9) malam.

Setelah olah TKP dan meminta keterangan dari sejumlah saksi termasuk keluarga, polisi menyebut Encuy diduga meninggal karena bunuh diri.

"Saksi melihat korban sudah tergantung menggunakan kain sarung," jelasnya.

AKP Joko Prihatin membeberkan, peristiwa itu pertama kali diketahui oleh istri Encuy yang baru pulang setelah berjualan di Garut Kota.

Encuy dalam keadaan meninggal dunia dengan tanda-tanda gantung diri. Jenazah kemudian langsung dimakamkan pada malam hari.