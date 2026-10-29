End of Summer Buktikan Agresivitas Lewat Kilas

jpnn.com, SOLO - Band post-hardcore asal Solo, End of Summer bersiap melepas lagu terbaru yang berjudul Kilas.

End of Summer mempunyai cerita cukup panjang hingga akhirnya merilis Kilas via Alpha Omega Records.

Terbentuk di Solo pada 2004 silam, End of Summer bermula dari sebuah tongkrongan wedangan Haow Haow.

Dondit (Unchained Melody), Aji (Batman Stroke), Hanton (Blues Clues) yang kemudian menggaet Galih di posisi drum dan Hafid (vokal) untuk mendirikan sebuah project post -hardcore demi bisa bermain di gigs legendaris besutan kolektif Jogja, Dead Poet’s Society.

Setelah melepas single dan beberapa kali bongkar pasang personel bahkan vakum selama beberapa lama, End of Summer merilis single Peri(h)ati format CD via Alpha Omega Records pada 2022.

End of Summer kini berdiri dengan formasi Hafid Hanafi (vokal), Oik Prabangkara (gitar), Alexander Billy Briliano (gitar) dan Tamtomo Dondiet Widhiandono (bass) kini kembali aktif merekam materi baru.

Dengan tetap berada di koridor akar musik post-hardcore era 2000-an awal, End of Summer kembali merilis single baru bertajuk Kilas.

Single yang diproduseri oleh Praditya Eka Putra itu juga menampilkan elemen lainnya mulai ambient post-rock yang sinematik serta penuh atmosfer emosional ke dalam aransemen.