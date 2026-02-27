menu
Endah Purwanti Dukung Penguatan UMKM di Festival Ramadan PGS

Endah Purwanti hadiri Festival Ramadan PGS 2026, tegaskan dukungan bagi pedagang dan UMKM. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BOGOR - Anggota DPRD Kota Bogor Endah Purwanti menghadiri pembukaan Festival Ramadan PGS 2026 yang digelar di Pasar Gembrong, Sukasari, Bogor Timur, belum lama ini.

Kehadiran legislator tersebut menegaskan dukungan terhadap penguatan ekonomi rakyat melalui pasar tradisional dan UMKM.

Dalam kesempatan itu, Endah menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk membangkitkan ekonomi lokal.

Menurutnya, momentum Ramadan harus dimanfaatkan sebagai penggerak aktivitas perdagangan masyarakat.

Dia menilai festival Ramadan bukan sekadar ajang hiburan musiman, melainkan ruang peluang bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang.

“Ini adalah ruang kesempatan. Kesempatan bagi pedagang meningkatkan penghasilan, bagi UMKM memperluas pasar, dan bagi masyarakat untuk berbelanja produk lokal,” ujar Endah.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga mengapresiasi peluncuran koperasi di lingkungan pasar.

Dia menyebut koperasi sebagai instrumen penting dalam mendorong kemandirian ekonomi pedagang kecil.

