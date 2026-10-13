Endy Arfian Cerita Tentang Film Terbaru, Dari Karakter Hingga Hal yang Menantang
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Endy Arfian membintangi film horor komedi berjudul Hungry Ghost Festival.
Dalam film tersebut, dia memerankan karakter bernama Raka. Bagi Endy Arfian, membawakan karakter tersebut memberikan tantangan tersendiri.
Sebab dia mengatakan, porsi perannya di film itu memang lebih berat ke arah drama.
"Karakter Raka ini mungkin porsi aku di film ini tuh lebih berat ke drama. Aku yang membawa cerita dan memang banyak adegan-adegan yang membutuhkan emosi, emosi yang banyak," ujar Endy Arfian di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan, Senin (12/10).
Namun, di tengah drama yang disuguhkan dalam film tersebut, tetap ada unsur komedi yang menggelitik.
Endy pun mengungkapkan bahwa dirinya sempat merasa kesulitan menahan tawa di lokasi syuting saat harus beradu akting dengan Aci Resti dan Fajar Nugra.
"Tapi ketika aku berusaha untuk memainkan drama tersebut, ceritanya aku harus mencari sesuatu di sebuah daerah dan ditemani oleh dua orang ini. Lihat mukanya saja sudah bikin ketawa ya. Jadi, mungkin itu salah satu kesulitan, tapi juga keseruannya karena aku syuting sama Kak Aci, sama Mas Fajar, dan semua cast-cast yang keren-keren banget yang ada di sini. Jadi aku susah nahan ketawa sih selama syuting," tuturnya.
"Jadi kayak ketika aku harus serius nih ya kan, sudah serius banget, sudah drama banget nih, terus tiba-tiba ketawa," sambungnya.
Aktor Endy Arfian mengaku sulit menahan tawa saat harus beradu akting dengan Aci Resti dan Fajar Nugra di film Hungry Ghost Festival.
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