Enesis Group Gandeng Baznas Wangikan 100 Masjid Selama Ramadan

jpnn.com, JAKARTA - Enesis Group berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menggelar kegiatan bertajuk “Wangikan 100 Masjid Berseri Bersama Kispray Kasturi” di Masjid At-Taibin, Senen, Jakarta, selama bulan Ramadan.

Kegiatan ini dihadiri Head of HR dan Public Relations Enesis Group RM Ardiantara, Kepala Divisi Zakat Perusahaan BAZNAS Argo Sayoto, perwakilan tim CSR, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), serta sekitar 200 marbot masjid dari wilayah DKI Jakarta.

Program tersebut menjadi bagian dari komitmen Enesis Group dalam menghadirkan kontribusi positif bagi masyarakat melalui penyediaan lingkungan ibadah yang bersih dan nyaman.

Selain penyaluran produk Kispray Kasturi, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi kepada DKM dan marbot mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan keharuman perlengkapan ibadah seperti sajadah, mukena, dan sarung.

RM Ardiantara mengatakan kolaborasi dengan Baznas merupakan langkah berkelanjutan perusahaan dalam memberikan dampak sosial yang luas kepada masyarakat.

Ia menyebut kerja sama sebelumnya telah diwujudkan melalui program mewangikan 1.000 masjid serta penyaluran bantuan bagi korban bencana alam di Aceh pada awal tahun ini.

Baca Juga: Enesis Group Raih Penghargaan HR Asia Award Sebagai The Best Company to Work for

“Melalui program ini, kami berharap dapat menghadirkan kenyamanan lebih bagi jamaah dalam beribadah dengan lingkungan masjid yang bersih dan harum,” ujar Ardiantara.

Sementara itu, Argo Sayoto mengapresiasi sinergi antara sektor swasta dan lembaga zakat yang dinilai mampu meningkatkan kualitas fasilitas ibadah masyarakat.