jpnn.com, JAKARTA - Rasa kesal saat menyadari ada salah ketik—typo—tepat setelah menekan tombol unggah di Instagram Story, akhirnya menemui jalan keluar.

Setelah satu dekade menemani pengguna, Meta menghadirkan fitur penyuntingan yang memungkinkan unggahan Story diperbaiki tanpa harus dihapus.

Kabar melegakan ini diumumkan langsung oleh Kepala Instagram, Adam Mosseri, melalui unggahannya pada waktu setempat.

Pengguna kini punya jendela waktu 15 menit setelah Story tayang untuk membenahi beragam elemen, mulai dari teks, pilihan musik, stiker, hingga gambar.

"Kalian akhirnya bisa mengedit Story kalian. Cukup tekan ikon edit di bagian bawah hingga 15 menit setelah berbagi Story untuk mengubah teks, musik, stiker, dan gambar," ujar Mosseri.

Selama bertahun-tahun, menghapus dan mengunggah ulang menjadi satu-satunya jalan pintas ketika terjadi kesalahan.

Cara lama itu sering kali merepotkan, terutama bagi mereka yang gemar membagikan cerita bersambung dalam beberapa slide sekaligus.

Satu slide yang dihapus bisa merusak alur cerita yang sudah tersusun rapi.