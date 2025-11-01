Enggan Berbicara Kontrak, Slot Fokus Bawa Liverpool Kembali ke Jalur Kemenangan

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Liverpool Arne Slot fokus membawa The Reds kembali ke jalur kemenangan. Slot pun enggan membicarakan status kontraknya di klub, dan memilih fokus mengembalikan performa Liverpool yang tengah terpuruk.

“Ini pertanyaan terakhir yang saya harapkan. Fokus saya sepenuhnya adalah membawa Liverpool kembali ke jalur kemenangan. Kalaupun ada pembicaraan kontrak, kami tidak pernah membahasnya di sini. Mari kita mulai menang dahulu, itu fokus utama saya,” kata Slot dalam konferensi pers menjelang laga melawan Aston Villa dikutip dalam laman resmi klub di Jakarta, Sabtu (1/11).

Slot menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun saat bergabung pada 2024 dan sempat diproyeksikan meneken perpanjangan setelah membawa Liverpool menjuarai Liga Inggris musim lalu. Namun, performa timnya merosot tajam di awal musim ini dengan enam kekalahan dari tujuh pertandingan terakhir di semua ajang.

Kekalahan terbaru datang pada ajang Piala Liga, Rabu malam, ketika Liverpool tersingkir setelah takluk 0-3 dari Crystal Palace. Hasil itu menambah tekanan terhadap Slot, terutama setelah pernyataannya yang sempat menuai kontroversi bahwa timnya tidak memiliki kedalaman skuad yang cukup, meskipun klub telah menghabiskan lebih dari 400 juta poundsterling pada bursa transfer musim panas.

Saat kembali ditanya soal komposisi tim, Slot menegaskan tidak ada yang salah dengan kualitas pemain yang dimilikinya. “Kami tidak kekurangan apa pun,” ujarnya. “Saya benar-benar senang dengan tim ini dan kualitas yang kami punya. Masalahnya, tidak semua pemain menjalani pramusim penuh atau sedang cedera, tetapi saya tidak mau menjadikannya alasan atas hasil kami.”

Slot menjelaskan bahwa padatnya jadwal dan kondisi kebugaran menjadi faktor yang memengaruhi performa tim. “Kami harus memainkan banyak laga tandang dengan hanya dua hari istirahat di antaranya, dan itu tentu sulit bagi para pemain, bahkan mereka yang fit sepanjang pramusim. Akan tetapi, ini bukan tentang kedalaman skuad, melainkan soal situasi cedera dan ketersediaan pemain,” katanya.

Liverpool saat ini juga menghadapi krisis pemain setelah Alexander Isak mengalami cedera pangkal paha dan dipastikan absen melawan Aston Villa akhir pekan ini. Gelandang Curtis Jones juga diragukan tampil karena cedera, sementara Ryan Gravenberch berpeluang kembali setelah sempat menepi akibat cedera pergelangan kaki.

“Ryan berlatih bersama kami kemarin. Dua pemain lainnya belum. Di fase akhir cedera, segalanya bisa melambat atau cepat pulih, tetapi Ryan berlatih dan akan kami lihat apakah dia bisa bermain. Dua lainnya hampir pasti tidak masuk skuad pada Sabtu," kata Slot. (antara/jpnn)