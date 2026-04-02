English 1 Galang Dana Rp100 Juta untuk Pemulihan Anak Korban Banjir Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Jaringan sekolah bahasa Inggris, English 1, mempertegas komitmen sosialnya melalui malam penggalangan dana bertajuk English 1 Unite for Sumatra.

Tercatat sebanyak Rp100 juta yang berhasil dihimpun dan dialokasikan untuk membantu anak-anak serta keluarga terdampak bencana banjir di berbagai wilayah Sumatra.

Kolaborasi ini mempertemukan orang tua murid, mitra bisnis, serta lembaga kemanusiaan, seperti KitaBisa dan Save the Children Indonesia dalam satu semangat aksi nyata.

Kampanye donasi sejatinya telah dimulai secara daring sejak Januari lalu melalui platform KitaBisa. Antusiasme mencapai puncaknya pada sesi live fundraising di malam acara tersebut.

"Di English 1, kami percaya pendidikan karakter tidak hanya berlangsung di dalam kelas. Melalui gerakan ini, kami melibatkan siswa dan orang tua untuk menumbuhkan kepedulian."

"Ketika komunitas bergerak bersama, dampaknya jauh lebih besar," ujar Operation Director English 1, Christopher Lloyd, Kamis (2/4).

Dana yang terkumpul akan disalurkan untuk kebutuhan mendesak seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan.

Marketing Director English 1, Rhea Danaparamita, menjelaskan bahwa bantuan ditargetkan menjangkau sekitar 250 ribu penerima manfaat, termasuk 170 ribu anak-anak.