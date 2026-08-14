Enlit Asia dan MKI Electricity Connect 2026 Sukses Digelar di ICE BSD City

jpnn.com, JAKARTA - Enlit Asia dan MKI Electricity Connect 2026 sukses diselenggarakan pada 22–24 September 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.

Selama tiga hari penyelenggaraan, forum dan pameran sektor ketenagalistrikan ini mempertemukan pemerintah, regulator, perusahaan utilitas, investor, penyedia teknologi, pelaku industri, serta para pemimpin sektor energi dari Indonesia, ASEAN, dan berbagai negara lainnya.

Sepanjang penyelenggaraan, Enlit Asia dan MKI Electricity Connect 2026 mencatat lebih dari 11.000 pengunjung, melibatkan lebih dari 280 exhibitor dari 27 negara, serta menghadirkan 350 lebih pembicara dan pemimpin industri.

Capaian tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap ruang kolaborasi yang dapat mempertemukan para pengambil keputusan, pelaku industri, investor, dan inovator teknologi dalam menjawab tantangan sektor ketenagalistrikan yang makin kompleks.

Acara ini diselenggarakan melalui kemitraan strategis antara Clarion Events Asia dan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) serta mendapat dukungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT PLN (Persero).

Sejak awal, Enlit Asia – Electricity Connect 2026 dirancang sebagai platform untuk mempertemukan seluruh rantai nilai sektor ketenagalistrikan dan mendorong pertukaran wawasan, teknologi, investasi serta kemitraan di tingkat Indonesia dan ASEAN.

Selama tiga hari, berbagai agenda strategis berlangsung melalui empat jalur konferensi utama, yaitu Grid Modernisation, Clean & Thermal Generation, Powering Industries & Decarbonisation, serta Digitalisation & AI. Penyelenggaraan juga mencakup sejumlah forum tematik seperti Nickel Power Forum, Nuclear Forum, Clean Energy Investor Agora, serta DC X POWER yang membahas keterkaitan pertumbuhan data center dengan kebutuhan infrastruktur ketenagalistrikan.

Selain sesi konferensi dan pameran, peserta memperoleh kesempatan untuk melakukan business matching, membangun jejaring dengan para pengambil keputusan senior, serta mengeksplorasi peluang kerja sama bersama perusahaan utilitas, Independent Power Producer (IPP), pengembang energi terbarukan, perusahaan EPC, pengguna energi industri, lembaga pemerintah, investor, dan penyedia teknologi.