Entah Kenapa Harga Emas per Gram Pagi Ini Turun Semua
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas pada Kamis (30/4) pagi WIB ini turun.
Pada laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, pukul 07.23 WIB, menunjukkan untuk UBS, Antam, dan Galeri24 kompak turun, masing-masing menjadi Rp2.792.000, Rp2.896.000, dan Rp2.775.000 per gram.
Adapun harga ketiga jenama tersebut di laman Sahabat Pegadaian pada Rabu (29/4/2026) yakni UBS Rp2.840.000, Antam Rp2.927.000, dan Galeri24 Rp2.802.000 per gram.
Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.
Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB. (antara/jpnn)
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Galeri24
0,5 gram: Rp1.456.000
1 gram: Rp2.775.000.
2 gram: Rp5.483.000
5 gram: Rp13.607.000
10 gram: Rp27.142.000
25 gram: Rp67.490.000
50 gram: Rp134.872.000
100 gram: Rp269.611.000
250 gram: Rp672.373.000
500 gram: Rp1.344.745.000
1.000 gram: Rp2.689.490.000
Antam
0,5 gram: Rp1.500.000
1 gram: Rp2.896.000
2 gram: Rp5.729.000
3 gram: Rp8.567.000
5 gram: Rp14.243.000
10 gram: Rp28.429.000
25 gram: Rp70.941.000
50 gram: Rp141.799.000
100 gram: Rp283.517.000
- Harga Emas Hari Ini 30 April di Pegadaian, Turun Semua
- Bea Cukai Gagalkan Ekspor Ilegal 190 Kg Emas, Selamatkan Negara Rugi Rp 41,19 Miliar
- Harga Emas Hari Ini 29 April di Pegadaian: Antam Naik, UBS & Galeri24 Turun
- Harga Emas Antam Hari Ini Naik, yang Lain Turun
- Gagalkan Ekspor Emas Ilegal, Bea Cukai Amankan Potensi Kerugian Negara Rp 41 Miliar
- Harga Emas Antam Hari Ini 28 April Naik Lagi, Cek Perinciannya