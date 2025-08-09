Entitas Anak Usaha MDLA Ekspor Alat Kesehatan ke Kamboja & Timor Leste
jpnn.com, JAKARTA - PT Medela Potentia Tbk (MDLA) melalui entitas anak PT Deca Metric Medica (DMM), melakukan ekspor perdana produk alat kesehatan ke Kamboja dan Timor Leste pada Selasa, (5/8).
Dua produk alat kesehatan unggulan yang dikirim dalam ekspor perdana ini adalah produk perawatan luka yaitu Stardec DecaFix dan Stardec DecaMed-T.
Ekspor ini merupakan bagian dari strategi PT Medela Potentia Tbk untuk memperluas pasar produk alat kesehatan dalam negeri ke mancanegara, sekaligus mendorong peran Indonesia sebagai pemain global di sektor alat kesehatan.
Produk-produk tersebut akan didistribusikan ke fasilitas kesehatan dan apotek di dua negara tujuan ekspor.
Pelepasan ekspor berlangsung di fasilitas manufaktur PT DMM di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, dihadiri oleh jajaran manajemen PT Medela Potentia Tbk, yaitu Komisaris Utama PT
Medela Potentia Tbk, Stanley Budihardja.
Kemudian Direktur PT Medela Potentia Tbk, Edbert Orotodan; Direktur PT Deca Metric Medica, Stephen Febianto Kusumo; serta Corporate Supply Chain & Sustainability Director Dexa Group, Anton Harjanto.
“Kami percaya diri untuk melakukan penetrasi pasar secara lebih cepat dan efektif. Ini menjadi langkah awal agar produk yang diproduksi oleh DMM tidak hanya diterima di pasar lokal, tetapi juga di pasar internasional,” ujar Stephen.
Produk Stardec DecaFix dan Stardec DecaMed-T akan menjawab kebutuhan perawatan luka di fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun klinik, serta dapat diakses masyarakat umum
melalui apotek.
